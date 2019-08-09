Межбанк: понедельник закончился компромиссным курсом

Понедельник на валютном рынке прошел в формате “перетягивания каната” по курсу между крупными игроками.

От этой ситуации выиграли спекулянты и в какой-то степени – экспортеры.

Спекулянты занимались арбитражем и их тактика работы “в две стороны” сегодня себя полностью оправдала. Риски для таких игроков были минимальны, а на объеме сделок они смогли неплохо заработать.

Экспортеры (кто оказался с более крепкими нервами) выждали оптимально высокого уровня котировок (кто в первые полчаса сессии, кто-то – уже ее к завершению) и в принципе выжали по максимуму из такого рынка.

Проскальзывали при продаже валюты и сделки нерезидентов под завтрашний аукцион по ОВГЗ, но чувствовалось, что иностранцы явно пытаются выторговывать курс получше и не спешат продавать крупные объемы валюты.

Не спешили с покупкой и импортеры. Они отчаянно торговались с продавцами и в середине дня это помогало им сбить котировки до 25,14/25,16 гривен за доллар.

В целом понедельник прошел достаточно динамично и закончился компромиссным курсом для всех участников сессии 25,19/25,22.

Ход торгов:

В первый 15 минут сессии часть экспортеров попытались разогреть курс и придерживали валюту. Но этот фокус не сработал и с утренних 25,23/25,27 гривен к 11 часам доллар просел до 25,14/25,17. Спекулянты работали «в две стороны» и не особо раскачивали котировки (не было особого ажиотажа).

В 12:00 курс замер на отметке 25,14/25,16 гривен, а справочный курс Нацбанка был зафиксирован на уровне 25,1531.

Но тут уже “взбунтовались” продавцы. Они уже не уступали по курсу и активно поборолись с покупателями. Эти действия дали свой эффект и к обеду дилеры зафиксировали уже курс 25,16/25,19.

После 15:00 (на малообъемном рынке) котировки подтянули до уровня 25,195/25,225 гривен за доллар, а завершилась сессия курсом 25,19/25,22.

Главные события 12 августа на межбанке:

1) Снижение котировок доллара с утренних 25,23/25,27 гривен до 25,19/25,22 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, хотя участники рынка и подозревали регулятор в “тихой” работе через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1531 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 13 августа установлен на уровне 25,1584.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,19 / 25,22

евро – 28,19 / 28,22

российский рубль – 0,3842 / 0,3848

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1216 / 1,1218

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