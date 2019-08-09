Сервис Glovo начал работу в Николаеве

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Сервис по доставке товаров курьерами Glovo с 12 августа начал работать в Николаеве.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
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Заказ услуги в Николаеве уже доступен в приложении Glovo. Время выполнения заказа в городе – не более 1 часа.
Размер доставки максимум:
Николаев стал восьмым городом в Украине, где работает доставка Glovo. Сервис уже доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Виннице, Одессе.
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