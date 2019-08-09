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Сервис Glovo начал работу в Николаеве

Сервис Glovo начал работу в Николаеве

Сервис по доставке товаров курьерами Glovo с 12 августа начал работать в Николаеве.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

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Заказ услуги в Николаеве уже доступен в приложении Glovo. Время выполнения заказа в городе – не более 1 часа.

Размер доставки максимум:

  • 40х40х30 см,
  • Вес – 9 кг.

Николаев стал восьмым городом в Украине, где работает доставка Glovo. Сервис уже доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Виннице, Одессе.

По материалам Finance.UA
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