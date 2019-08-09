Китайская автомобильная компания закрыла завод в России

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Компания Changan (КНР), которая выпускала автомобили на заводе “Моторинвест” в Липецкой области, где производился компактный кроссовер Changan CS35, прекратила производство в России, сообщает “За рулем”.
По информации издания, сборка Changan CS35 в России прекращена, конвейер разобран, а на складах осталось несколько сотен автомобилей этой модели. После того как их распродадут, машины в дилерские центры будут поставляться из Китая.
В скором времени на конвейер предприятия должен был встать еще один кроссовер — CS75, но этого уже не произойдет.
Завод “Моторинвест” последние годы нес убытки. В 2017 году они составили 141 млн рублей, а в 2016-м — 939 млн рублей.
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