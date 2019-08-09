0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 118 0

Китайская автомобильная компания закрыла завод в России

Китайская автомобильная компания закрыла завод в России

Компания Changan (КНР), которая выпускала автомобили на заводе “Моторинвест” в Липецкой области, где производился компактный кроссовер Changan CS35, прекратила производство в России, сообщает “За рулем”.

По информации издания, сборка Changan CS35 в России прекращена, конвейер разобран, а на складах осталось несколько сотен автомобилей этой модели. После того как их распродадут, машины в дилерские центры будут поставляться из Китая.

В скором времени на конвейер предприятия должен был встать еще один кроссовер — CS75, но этого уже не произойдет.

Завод “Моторинвест” последние годы нес убытки. В 2017 году они составили 141 млн рублей, а в 2016-м — 939 млн рублей.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.