Эксперт рассказал, как торговая война Китая и США влияет на гривну

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Действия Национального Банка Китая по стабилизации юаня положительно отражаются на гривне.
Об этом Сегодня рассказал глава EXANTE Украина Владимир Позний.
“Народный Банк Китая прилагает усилия для стабилизации курса китайского юаня к доллару, что успокаивает мировые рынки. Действия НБК по стабилизации собственной валюты помогают мировым рынкам и возвращают спрос на такие высокодоходные валюты, как украинская гривна”, – сказал он.
Аналитик напомнил, что пара гривна-доллар сползла до отметки в 25 грн после скачка до 25,5 грн в начале прошлой недели. Действия центробанка Китая помогают сохранить интерес нерезидентов к украинским ОВГЗ, что и приводит к укреплению гривны.
“Спрос на гривну отмечается на фоне чрезвычайно высокой доходности облигаций в национальной валюте из-за высокой ставки НБУ. В периоды всплеска рыночных страхов инвесторы продают гривну несмотря на прибыльность, но как только рынки успокаиваются, интерес к высокодоходным бумагам быстро восстанавливается”, – объясняет эксперт.
В общем прогноз курса гривны зависит от комментариев вокруг торговых конфликтов.
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