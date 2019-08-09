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Эксперт рассказал, как торговая война Китая и США влияет на гривну

Эксперт рассказал, как торговая война Китая и США влияет на гривну

Действия Национального Банка Китая по стабилизации юаня положительно отражаются на гривне.

Об этом Сегодня рассказал глава EXANTE Украина Владимир Позний.

“Народный Банк Китая прилагает усилия для стабилизации курса китайского юаня к доллару, что успокаивает мировые рынки. Действия НБК по стабилизации собственной валюты помогают мировым рынкам и возвращают спрос на такие высокодоходные валюты, как украинская гривна”, – сказал он.

Аналитик напомнил, что пара гривна-доллар сползла до отметки в 25 грн после скачка до 25,5 грн в начале прошлой недели. Действия центробанка Китая помогают сохранить интерес нерезидентов к украинским ОВГЗ, что и приводит к укреплению гривны.

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“Спрос на гривну отмечается на фоне чрезвычайно высокой доходности облигаций в национальной валюте из-за высокой ставки НБУ. В периоды всплеска рыночных страхов инвесторы продают гривну несмотря на прибыльность, но как только рынки успокаиваются, интерес к высокодоходным бумагам быстро восстанавливается”, – объясняет эксперт.

В общем прогноз курса гривны зависит от комментариев вокруг торговых конфликтов.

По материалам Сегодня
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