Тelegram получил тихий и медленный режимы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На днях вышла новая версия популярного мессенджера Telegram, которая принесла с собой ряд полезных функций.
Теперь можно отправлять сообщения таким образом, чтобы не беспокоить получателя соответствующим звуковым уведомлением. Это может пригодиться, если вы знаете, что ваш собеседник занят важными делами, находится на совещании, на учебе или, например, отдыхает. Для этого достаточно удержать кнопку отправки сообщения и выбрать вариант «отправить без звука». В разделе «Разрешения группы» пользователи также найдут новый переключатель медленного режима.
Если этот параметр включен, участники группового чата могут отправлять только одно сообщение за интервал, выбранный владельцем группы. Интервалы медленного режима варьируются от 30 секунд до одного часа.
Идея этой функции заключается в том, чтобы сделать беседы в группе более упорядоченными, одновременно повышая ценность каждого отдельного сообщения. Администраторы могут использовать медленный режим постоянно или по необходимости. Также есть новые анимированные эмодзи и новые акцентные цвета для различных ночных тем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологиейВчера, 07:17 - 2829 20
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 3388 7
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 1845 5
Укрзализныця планирует повысить цены на пассажирские билетыВчера, 14:03 - 954 5
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроектВчера, 13:03 - 3990 4
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 15602 2
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроектВчера, 13:03 - 3990 4
Кнопочный телефон Nokia 105 поступает в продажу (видео)Вчера, 04:05 - 3474 1
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 3388 7
Apple выпустит лимитированную серию iPhoneВчера, 03:37 - 2935
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 626
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 916
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 651 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7053 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2252