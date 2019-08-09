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Тelegram получил тихий и медленный режимы

Тelegram получил тихий и медленный режимы

На днях вышла новая версия популярного мессенджера Telegram, которая принесла с собой ряд полезных функций.

Теперь можно отправлять сообщения таким образом, чтобы не беспокоить получателя соответствующим звуковым уведомлением. Это может пригодиться, если вы знаете, что ваш собеседник занят важными делами, находится на совещании, на учебе или, например, отдыхает. Для этого достаточно удержать кнопку отправки сообщения и выбрать вариант «отправить без звука». В разделе «Разрешения группы» пользователи также найдут новый переключатель медленного режима.

Если этот параметр включен, участники группового чата могут отправлять только одно сообщение за интервал, выбранный владельцем группы. Интервалы медленного режима варьируются от 30 секунд до одного часа.

Идея этой функции заключается в том, чтобы сделать беседы в группе более упорядоченными, одновременно повышая ценность каждого отдельного сообщения. Администраторы могут использовать медленный режим постоянно или по необходимости. Также есть новые анимированные эмодзи и новые акцентные цвета для различных ночных тем.

По материалам bigmir.net
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