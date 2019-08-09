"Укрэнерго" выделило на компенсацию "зеленого" тарифа еще 250 миллионов

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НЭК “Укрэнерго” перевело на счет ГП “Гарантированный покупатель” еще 250 млн грн для компенсации затрат на покупку электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии, по “зеленому” тарифу.
Об этом сообщает пресс-служба компании “Укрэнерго”.
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Как напомнили в предприятии, 31 июля “Укрэнерго” уже оплатило 454 млн грн.
В общем Укрэнерго перевело Гарантированному покупателю 704 млн грн или 44,5% общей прогнозируемой суммы авансового платежа за июль 2019, которая составляет 1,58 млрд грн. Окончательная сумма необходимого платежа будет сформирована после закрытия текущего месяца.
Дополнительные деньги, которые сегодня поступают в “Укрэнерго” по рекомендованному платежу, расходуются по приоритетам, которые компания определила сразу после блокировки новых тарифов судом: на покупку электроэнергии для покрытия технологических потерь в сетях и на выплаты “Гарантированному покупателю” для компенсации затрат на покупку электроэнергии из ВИЭ по «зеленому» тарифу.
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