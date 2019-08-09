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"Укрэнерго" выделило на компенсацию "зеленого" тарифа еще 250 миллионов

"Укрэнерго" выделило на компенсацию "зеленого" тарифа еще 250 миллионов

НЭК “Укрэнерго” перевело на счет ГП “Гарантированный покупатель” еще 250 млн грн для компенсации затрат на покупку электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии, по “зеленому” тарифу.

Об этом сообщает пресс-служба компании “Укрэнерго”.

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Как напомнили в предприятии, 31 июля “Укрэнерго” уже оплатило 454 млн грн.

В общем Укрэнерго перевело Гарантированному покупателю 704 млн грн или 44,5% общей прогнозируемой суммы авансового платежа за июль 2019, которая составляет 1,58 млрд грн. Окончательная сумма необходимого платежа будет сформирована после закрытия текущего месяца.

Дополнительные деньги, которые сегодня поступают в “Укрэнерго” по рекомендованному платежу, расходуются по приоритетам, которые компания определила сразу после блокировки новых тарифов судом: на покупку электроэнергии для покрытия технологических потерь в сетях и на выплаты “Гарантированному покупателю” для компенсации затрат на покупку электроэнергии из ВИЭ по «зеленому» тарифу.

Справка Finance.ua:

  • Компенсация для ВИЭ – специальная обязанность, возложенная на Укрэнерго в соответствии с действующим законодательством.
По материалам Finance.UA
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