Уволившись, выплаты можно получать еще 9 месяцев

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В Украине с 1 января 2019 г. увеличен минимальный размер пособия по безработице. Так, минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц увеличен с 1440 грн до 1630 грн, а для лиц, у которых в расчетном периоде менее 6 месяцев уплаты взносов – с 544 грн. до 610 грн.
“Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и его выплата начинается с 91-го календарного дня”, – говорится в законе о социальном страховании.
Какие выплаты предусмотрены:
Каким образом выплачивают социальную помощь:
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