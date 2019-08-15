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Уволившись, выплаты можно получать еще 9 месяцев

Уволившись, выплаты можно получать еще 9 месяцев

В Украине с 1 января 2019 г. увеличен минимальный размер пособия по безработице. Так, минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц увеличен с 1440 грн до 1630 грн, а для лиц, у которых в расчетном периоде менее 6 месяцев уплаты взносов – с 544 грн. до 610 грн.

“Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и его выплата начинается с 91-го календарного дня”, – говорится в законе о социальном страховании.

Какие выплаты предусмотрены:

  • 50% зарплаты – стаж до 2 лет;
  • 55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет
  • 60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;
  • 70% зарплаты – стаж от 10 лет.

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Каким образом выплачивают социальную помощь:

  • первые три месяца работнику платят полную выплату,
  • следующие три месяца – 80%,
  • затем – 70%.
  • получать деньги можно в течение 9 месяцев.
По материалам Finance.UA
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