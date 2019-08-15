Уволившись, выплаты можно получать еще 9 месяцев

В Украине с 1 января 2019 г. увеличен минимальный размер пособия по безработице. Так, минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц увеличен с 1440 грн до 1630 грн, а для лиц, у которых в расчетном периоде менее 6 месяцев уплаты взносов – с 544 грн. до 610 грн.

“Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и его выплата начинается с 91-го календарного дня”, – говорится в законе о социальном страховании.

Какие выплаты предусмотрены:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Каким образом выплачивают социальную помощь: