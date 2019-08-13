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Ученые увеличили срок хранения молока по советской технологии

Ученые увеличили срок хранения молока по советской технологии

Американские исследователи из университета Пердью смогли увеличить срок хранения молока в четыре раза (до 40 дней), сообщает Quartz. Дело в том, что в своих разработках они опирались на идеи, возникшие еще в Советском Союзе, в котором на исследования просто не хватило денег. Ученые заверяют, что в новой технологии не используются консерванты, а на вкус молока она никоим образом не влияет. Разработчики отмечают, что это одно из крупнейших достижений в пастеризации за последние десятилетия.

Пока что это новшество применяется только в Пуэрто-Рико, но вскоре планируется представить новый продукт на рынках Американских Виргинских островов, Сен-Мартена и Доминиканской республики. Суть технологии заключается в том, что в процессе пастеризации молоко (помимо нагревания до 63 градусов по Цельсию на протяжении 30 минут) подвергают давлению. Это позволяет более эффективно убивать бактерии. Одни из них опасны для здоровья, а другие провоцируют процесс скисания.

Более того, американцев к таким разработкам подталкивает еще и специфика местного законодательства. Дело в том, что в США Управление по контролю за продуктами и лекарствами запрещает продажу или развозку между штатами непастеризованного молока. Государство опасается распространения сальмонеллы, кишечной палочки, листерии и других возбудителей разного рода болезней.

По материалам bigmir.net
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