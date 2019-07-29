Facebook запускает новостной сервис и готов платить СМИ миллионы долларов - WSJ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook намерена запустить этой осенью вкладку с новостями от ведущих изданий США.
Сейчас компания ведет переговоры с The Washington Post, Bloomberg, ABC News и Dow Jones, владеющим The Wall Street Journal.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой сразу на несколько своих источников в Facebook, соцсеть готова платить своим партнерам $3 млн в год за право пользования их контентом.
Каждая сделка будет подписываться сроком на три года. При этом изданиям предложат два варианта сотрудничества: либо контент изданий будет размещаться непосредственно на Facebook, либо там будут появляться только заголовок и начало новости, а для продолжения чтения пользователю будет предложено перейти на сайт издания. Таким образом, СМИ получат дополнительный трафик в дополнение к плате за использование их контента соцсетью.
Facebook планирует запустить новый раздел с новостями осенью. Основатель соцсети Марк Цукерберг анонсировал его появление в январе 2019 года, заявив, что хочет распространять качественные новости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После введения техосмотра авто 90% ввезенных б/у иномарок не смогут его пройти - эксперт4 ч. назад - 1274 4
Молдова рассматривает вариант реверсных поставок газа из Украины07.08.2019, 15:42 - 319 4
Убыток харьковского метро после повышения тарифа увеличился вдвоеВчера, 19:40 - 1659 4
На ремонт всех украинских дорог нужно 10 лет и триллион - ОмелянВчера, 21:04 - 623 3
В Украине изменились паспорта для международных перевозок домашних животных11 ч. назад - 604 3
Mercedes-Benz раздаст по 3000 евро владельцам дизельных авто15 ч. назад - 16874 2
Банкир объяснил, зачем Украина переходит на счета IBAN13 ч. назад - 14338 3
Бесплатная "коммуналка" для стариков: эксперты оценили предложение Зеленского12 ч. назад - 4101
Доллар может вырасти до 30 гривен - валютный прогноз экспертов на осень7 ч. назад - 3962
Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета4 ч. назад - 2564
Huawei представила операционную систему Harmony OSВчера, 14:10 - 266
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)Позавчера, 12:10 - 577
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 426 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 6100
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1996