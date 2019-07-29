Facebook запускает новостной сервис и готов платить СМИ миллионы долларов - WSJ

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook намерена запустить этой осенью вкладку с новостями от ведущих изданий США.

Сейчас компания ведет переговоры с The Washington Post, Bloomberg, ABC News и Dow Jones, владеющим The Wall Street Journal.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой сразу на несколько своих источников в Facebook, соцсеть готова платить своим партнерам $3 млн в год за право пользования их контентом.

Каждая сделка будет подписываться сроком на три года. При этом изданиям предложат два варианта сотрудничества: либо контент изданий будет размещаться непосредственно на Facebook, либо там будут появляться только заголовок и начало новости, а для продолжения чтения пользователю будет предложено перейти на сайт издания. Таким образом, СМИ получат дополнительный трафик в дополнение к плате за использование их контента соцсетью.

Facebook планирует запустить новый раздел с новостями осенью. Основатель соцсети Марк Цукерберг анонсировал его появление в январе 2019 года, заявив, что хочет распространять качественные новости.