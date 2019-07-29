Межбанк: вираж для курса

Пятница на валютном рынке прошла достаточно драматично, хотя и с небольшими объемами сделок. Сказывается эффект окончания недели. Основные клиенты были активны лишь до обеда, а после 14:00 межбанк остался во власти отдельных запоздавших игроков и спекулянтов. По факту для гривны все начиналось очень оптимистично. Торги по доллару стартовали сразу с котировок 25,12/25,17 гривен, что было ниже вчерашнего закрытия 25,23/25,27.

В первый час сессии часть клиентов-экспортеров не стали работать по вчерашнему сценарию и не придерживали валюту, что быстро сбило курс с утренних 25,12/25,17 гривен до 25,06/25,09 к 11:00. Спекулянты работали «в две стороны» и не раскачивали котировки. В 12:00 доллар остановился на отметке 25,05/25,075 гривен, а справочный курс Нацбанка был зафиксирован на уровне 25,0753. На обед дилеры ушли с курсом 25,05/25,08 и активная часть сессии на этом завершилась. Но после 14:00 на малообъемном и вялом рынке появились запоздавшие покупатели валюты с небольшими заявками, что быстро “оживило” интерес как спекулянтов, так и тех продавцов валюты, кто не хотел продаваться “задешево” и ждал большего от сегодняшнего рынка. Они стали задирать котировки вверх и к 15:00 доллар вырос до 25,115/25,155 гривен, а завершилась сессия и вовсе превышением даже утреннего уровня – 25,17/25,21.

Главные события 9 августа на межбанке:

1) Снижение котировок доллара с утренних 25,12/25,17 гривен до 25,05/25,075 к 12 часам и до момента завершения активной фазы торгов,а затем – взлет котировок до 25,17/25,21 гривны к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0753 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 12 августа установлен на уровне 25,0908.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,09 / 25,13

евро – 28,10 / 28,14

российский рубль – 0,3835 / 0,3842

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1200 / 1,1201

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