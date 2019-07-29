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За поиск багов на iOS Apple заплатит $1 млн

За поиск багов на iOS Apple заплатит $1 млн

Компания Apple расширяет размер вознаграждения за найденные ошибки в своих операционных системах – теперь сумма выплаты составит не менее $1 млн.

Об этом компания объявила на конференции Black Hat Apple в Лас-Вегасе.

Ранее Apple выплачивала премию в сумме $ 200 тысяч только за найденные баги в операционной системе iOS и только тем специалистам, которых специально пригласили для этой цели. Теперь же программа значительно расширена – участие в ней может принять любой желающий и исследовать не только iOS, но и системы iCloud, tvOS, iPadOS, watchOS и macOS.

Максимальный размер вознаграждения смогут получить те исследователи, которые найдут в iOS уязвимости, позволяющие хакерам управлять смартфоном без вмешательства самого пользователя.

Обновленная программа Apple привлечет специалистов сообщать компании о найденных недостатках системы безопасности. Ранее в текущем году один из таких экспертов нашел уязвимость в macOS, однако отказался предоставлять информацию о ней в Apple до тех пор, пока компания не начнет платить исследователям за подобную работу.

По материалам Mind
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