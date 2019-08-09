Что нужно для продажи квартиры

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Подготовка всех необходимых документов для продажи – это всегда дело продавца, и позаботиться об этом следует заранее.
Об этом сообщает заместитель министра Минрегионразвития Лев Парцхаладзе на своей странице в Фейсбуке.
Недвижимое имущество принадлежит вам на праве личной собственности:
Документы:
Для сделки нужны оригиналы. Со всех оригиналов снимаются копии.
Продать можно только недвижимое имущество, на которое у продавца зарегистрировано право собственности (приватизированное, купленное, подаренное, полученное по наследству, приобретенное в результате инвестирования в строительство и т.д.).
Служебное жилье, на которое выдан ордер на проживание, но оно не является приватизированным, так же как и арендованное жилье, продаже не подлежит.
- договор купли-продажи;
- свидетельство о праве собственности;
- свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию;
- договор мены;
- решение суда, которым признано право собственности.
По заключению о проведенной оценке квартиры можно обратиться к частному эксперту – оценщику. Как правило, такого может посоветовать риелтор или нотариус, но можно найти такие услуги и в сети Интернет.
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