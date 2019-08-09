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Что нужно для продажи квартиры

Что нужно для продажи квартиры

Подготовка всех необходимых документов для продажи – это всегда дело продавца, и позаботиться об этом следует заранее.

Об этом сообщает заместитель министра Минрегионразвития Лев Парцхаладзе на своей странице в Фейсбуке.

Недвижимое имущество принадлежит вам на праве личной собственности:

  • вы являетесь единственным собственником имущества;
  • на момент его приобретения (покупки, инвестирования в строительство) не состояли в зарегистрированном браке и не проживали одной семьей с другим лицом (так называемый «гражданский брак»);
  • квартирой или жилым домом не имеют права распоряжаться несовершеннолетние дети;
  • нет задолженности по оплате коммунальных услуг;

Документы:

  • документы, подтверждающие право собственности (правоустанавливающие),
  • заключение о проведенной оценке квартиры,
  • техпаспорт на квартиру,
  • паспорт владельца,
  • идентификационный код налогоплательщика.

Для сделки нужны оригиналы. Со всех оригиналов снимаются копии.

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Продать можно только недвижимое имущество, на которое у продавца зарегистрировано право собственности (приватизированное, купленное, подаренное, полученное по наследству, приобретенное в результате инвестирования в строительство и т.д.).

Служебное жилье, на которое выдан ордер на проживание, но оно не является приватизированным, так же как и арендованное жилье, продаже не подлежит.

  • Правоустанавливающие документы:

- договор купли-продажи;

- свидетельство о праве собственности;

- свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию;

- договор мены;

- решение суда, которым признано право собственности.

По заключению о проведенной оценке квартиры можно обратиться к частному эксперту – оценщику. Как правило, такого может посоветовать риелтор или нотариус, но можно найти такие услуги и в сети Интернет.

По материалам Finance.UA
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