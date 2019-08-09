Что нужно для продажи квартиры

Подготовка всех необходимых документов для продажи – это всегда дело продавца, и позаботиться об этом следует заранее.

Об этом сообщает заместитель министра Минрегионразвития Лев Парцхаладзе на своей странице в Фейсбуке.

Недвижимое имущество принадлежит вам на праве личной собственности:

вы являетесь единственным собственником имущества;

на момент его приобретения (покупки, инвестирования в строительство) не состояли в зарегистрированном браке и не проживали одной семьей с другим лицом (так называемый «гражданский брак»);

квартирой или жилым домом не имеют права распоряжаться несовершеннолетние дети;

нет задолженности по оплате коммунальных услуг;

Документы:

документы, подтверждающие право собственности (правоустанавливающие),

заключение о проведенной оценке квартиры,

техпаспорт на квартиру,

паспорт владельца,

идентификационный код налогоплательщика.

Для сделки нужны оригиналы. Со всех оригиналов снимаются копии.

Продать можно только недвижимое имущество, на которое у продавца зарегистрировано право собственности (приватизированное, купленное, подаренное, полученное по наследству, приобретенное в результате инвестирования в строительство и т.д.).

Служебное жилье, на которое выдан ордер на проживание, но оно не является приватизированным, так же как и арендованное жилье, продаже не подлежит.

Правоустанавливающие документы:

- договор купли-продажи;

- свидетельство о праве собственности;

- свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию;

- договор мены;

- решение суда, которым признано право собственности.

По заключению о проведенной оценке квартиры можно обратиться к частному эксперту – оценщику. Как правило, такого может посоветовать риелтор или нотариус, но можно найти такие услуги и в сети Интернет.