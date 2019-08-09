Украина нарастила транзит российского газа в Европу на 4%

В январе-июле 2019 года транзит газа по территории Украины из России в страны ЕС и Молдову достиг 53,2 млрд куб. м, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные АО “Укртрансгаз”.

“Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы с начала года составляют 53,2 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года, транзитные объемы увеличились на 2,2 млрд куб. м, или на 4%”, – указали в компании.

По состоянию на 1 августа Украина уже в течение 1343 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

“Всего за семь месяцев 2019 года в Украину импортировано 7,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 36% аналогичного прошлогоднего объема”, – добавили в компании.