Toyota будет поставлять в Европу только электрические автомобили

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Руководство Toyota планирует сосредоточиться на производстве полностью электрических автомобилей для европейского рынка. В настоящее время половина продаж японской компании на Старом Континенте приходится на гибридные модели.
Мэтью Харрисон, глава отдела продаж и маркетинга Toyota Europe, сообщил, что компания уже достигла своего первоначального плана электрификации — ровно половина продаж приходится на гибридные модели. И это означает, что настало время для нового испытания компании — полного перехода на электрокары.
Чтобы организовать успешные продажи гибридов в Европе, японской компании пришлось работать над локализацией производства и снижением затрат за счет массового производства. Теперь перед ней стоит более сложная задача: для электрических автомобилей необходимо будет построить сеть станций быстрой зарядки, в противном случае европейские клиенты не будут покупать электромодели.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как украинцы уклоняются от платы за коммуналку при помощи субсидииВчера, 08:00 - 4111 6
В Украине появился новый бренд смартфонов09.08.2019, 18:30 - 30414 5
Украина заработала на экспорте электроэнергии $210 миллионовВчера, 07:05 - 434 5
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 73436 3
Сколько будет стоить собрать ребенка в школуВчера, 09:42 - 813 3
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 73436 3
Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждаютВчера, 16:00 - 54473 2
Опубликован топ специальностей, которые станут популярными до 2026 годаВчера, 09:09 - 6044 1
Появился новый самый дорогой автомобиль в историиВчера, 04:03 - 5535
Как украинцы уклоняются от платы за коммуналку при помощи субсидииВчера, 08:00 - 4111 6
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 437
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 738
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 541 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 6602 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2125