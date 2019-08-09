Toyota будет поставлять в Европу только электрические автомобили

Руководство Toyota планирует сосредоточиться на производстве полностью электрических автомобилей для европейского рынка. В настоящее время половина продаж японской компании на Старом Континенте приходится на гибридные модели.

Мэтью Харрисон, глава отдела продаж и маркетинга Toyota Europe, сообщил, что компания уже достигла своего первоначального плана электрификации — ровно половина продаж приходится на гибридные модели. И это означает, что настало время для нового испытания компании — полного перехода на электрокары.

Чтобы организовать успешные продажи гибридов в Европе, японской компании пришлось работать над локализацией производства и снижением затрат за счет массового производства. Теперь перед ней стоит более сложная задача: для электрических автомобилей необходимо будет построить сеть станций быстрой зарядки, в противном случае европейские клиенты не будут покупать электромодели.