США вводят ограничения для пяти китайских фирм

Официальные представители администрации президента США Дональда Трампа обнародовали набор правил, которые официально запрещают правительственным ведомствам закупать оборудование e 5 китайских фирм.

Эта мера вступит в действие в следующий вторник, сообщает NHK

Эти правила вводят в силу запрет, причиной которого стал Акт авторизации национальной обороны США, одобренный в августе прошлого года. Они запрещают ведомствам покупать товары или услуги у производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, производителей камер наблюдения Hikvision и Dahua, а также фирмы Hytera, которая производит мобильные телефоны.

Также Вашингтон запретил ведомствам иметь деловые операции с любой компанией в мире, которая использует продукцию, произведенную этими 5 китайскими фирмами. Этот запрет вступит в действие в августе 2020 года.

Правительство уже запретило американским производителям продавать без разрешения электронные компоненты компании Huawei.