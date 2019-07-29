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США вводят ограничения для пяти китайских фирм

США вводят ограничения для пяти китайских фирм

Официальные представители администрации президента США Дональда Трампа обнародовали набор правил, которые официально запрещают правительственным ведомствам закупать оборудование e 5 китайских фирм.

Эта мера вступит в действие в следующий вторник, сообщает NHK

Эти правила вводят в силу запрет, причиной которого стал Акт авторизации национальной обороны США, одобренный в августе прошлого года. Они запрещают ведомствам покупать товары или услуги у производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE, производителей камер наблюдения Hikvision и Dahua, а также фирмы Hytera, которая производит мобильные телефоны.

Также Вашингтон запретил ведомствам иметь деловые операции с любой компанией в мире, которая использует продукцию, произведенную этими 5 китайскими фирмами. Этот запрет вступит в действие в августе 2020 года.

Правительство уже запретило американским производителям продавать без разрешения электронные компоненты компании Huawei.

По материалам УКРИНФОРМ
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