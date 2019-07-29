Межбанк: ждать ли "курсовой лотереи"

В эту пятницу на валютном рынке возможны вроде бы взаимоисключающие вещи: 1) периодические существенные колебания курса и при этом 2) весьма низкая активность многих игроков. Причин такого достаточно “скользкого” развития событий несколько. Вот основные:

1) Завершение недели. “Эффект” пятницы обычно снижает деловую активность у клиентов. Они предпочитают размещать свою гривну на короткие депозиты до понедельника, чтобы что-то заработать за выходные и при этом “не зависать” с товарами и деньгами на субботу-воскресенья. По понедельникам такие клиенты забирают депозиты и продолжают работать в обычном режиме. Такое поведение компаний обычно приводит к снижению спроса на валюту перед выходными и играет в пользу нацвалюты;

2) Оглашение условий нового аукциона Минфина Украины по ОВГЗ в следующий вторник. Чиновники опять предлагают небольшой объем облигаций (3 млрд гривен) и надеются за счет конкуренции между покупателями они смогут опять снизить его доходность. Это также играет с одной стороны – на рост ажиотажа вокруг покупок облигаций (их иностранцы покупают активно как на первичке, так и на вторичном рынке), а с другой стороны – несколько снижает общий объем предложения валюты от нерезидентов (им надо меньше продавать валюты, чтобы обеспечит выкуп всех бумаг аукциона). Учитывая, что основная часть таких иностранцев – это фактически просто профессиональные спекулянты, их “горячие” деньги будут в дальнейшем весьма опасны для курса в тот период, когда они начнут фиксировать прибыль и выводить ее назад на свои счета за границей;

3) “Тихий” и не особо афишируемый рост спроса на валюту со стороны крупных импортеров. Крупные импортеры продолжают постепенно скупать валюту в моменты проседания котировок и предпочитают ту же тактику «не играть в курсовую лотерею». А экспортеры продолжают попытки продавать валюту подороже в те моменты, когда на межбанке нет нерезидентов с ее продажами под покупку ОВГЗ. Это периодически приводит к перекосам спроса и предложения на торгах и раскачивает курс;

4) Действия Нацбанка, поведение спекулянтов и реакция наличного рынка.

НБУ продолжит выкупа в ЗВР излишка предложения доллара на межбанке, что снова будет удерживать доллар от сильного падения.

Спекулянты опять будут работать «в две стороны» и иногда будут пытаться покачать курс в течение сессии на малообъемном пятничном рынке. Хотя особых гривневых ресурсов для раскачки котировок у них сейчас нет – корсчета банков еще снизились и на утро пятницы находятся на отметке 39,6 млрд гривен.

Наличный рынок останется заложником поведения межбанка и на утро сегодняшнего дня постепенно снижает котировки приема валюты у населения с весьма неохотным снижением и котировок ее продажи.Чувствуется, что финансисты бояться не угадать тренд на торгах и не спешат делать резких движений при выставлении ценников в обменках.

Подводя итоги возможного влияния всех вышеперечисленных факторов — «Минфин» на пятницу прогнозирует снижение объемов торгов до 290-300 млн долларов при совершении до 420 сделок и коридор по доллару 25,00-25,20 гривен. Курс фактически будет зависеть от действий и курсовых задач крупных игроков и спекулянтов.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,98-25,25 и продажа 25,28-25,60 гривен.

курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,23 / 25,27

евро – 28,24/ 28,25

российский рубль – 0,385 / 0,386

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