Ericsson и Vodafone запустили 5G в Германии

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Компания Vodafone запустила сети 5G в более чем 20 городах Германии на основе сетевого оборудования Ericsson.
Базовые станции стандарта 5G подключены к сети с развитым пакетным ядром (5G Evolved Packet Core). Те же решения компании Ericsson будут использованы для развертывания сети 5G от Vodafone в Великобритании и Испании.
На пресс-конференции, состоявшейся в Дюссельдорфе, генеральный директор компании Vodafone Germany Ханнес Аметсрайтер активировал первые базовые станции мобильной связи пятого поколения.
На этом мероприятии также были продемонстрированы скорости более 1 Гбит/с, достигнутые благодаря технологиям Ericsson, а демозона была оборудована беспроводной сетью радиодоступа, в частности, радиоточками пятого поколения и компонентами сети 5G с развитым пакетным ядром.
На сегодняшний день 5G-сеть развернута в Кельне, Дюссельдорфе и Дортмунде. В августе этого года Vodafone Germany планирует разместить 120 антенн и более 50 базовых станций 5G, покрыв такие новые города как Дармштадт, Мюльхайм-на-Руре и Франкфурт. Vodafone предполагает к концу 2021 года обеспечить в Германии связью 5G около 20 миллионов человек.
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