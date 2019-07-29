ТОП-3 товаров, которые несут в ломбарды

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Основные клиенты ломбардов – граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Люди более старшего возраста редко обращаются в ломбарды.
Что сдают в ломбарды:
Летом товар сдают чаще, чем зимой. Эксперты это объясняют желанием украинцев получить деньги на отдых.
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