0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

ТОП-3 товаров, которые несут в ломбарды

ТОП-3 товаров, которые несут в ломбарды

Основные клиенты ломбардов – граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Люди более старшего возраста редко обращаются в ломбарды.

Что сдают в ломбарды:

  • Изделия из драгоценных металлов,
  • Бытовую технику,
  • Электронику.

Летом товар сдают чаще, чем зимой. Эксперты это объясняют желанием украинцев получить деньги на отдых.

Справка Finance.ua

  • Срок залога разнится в каждом ломбарде – 6, 14, 21 день.
  • Проценты, которые клиент обязан платить за кредит, также могут отличаться.
  • Процент зависит от размера ссуды и ее срока.
  • Если человек желает сохранить вещь, принесенную в ломбард, но денег на выкуп у него нет, он может товар перезаложить.

Получить деньги до зарплаты быстро

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.