ТОП-3 товаров, которые несут в ломбарды

Основные клиенты ломбардов – граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Люди более старшего возраста редко обращаются в ломбарды.

Что сдают в ломбарды:

Изделия из драгоценных металлов,

Бытовую технику,

Электронику.

Летом товар сдают чаще, чем зимой. Эксперты это объясняют желанием украинцев получить деньги на отдых.

Справка Finance.ua

Срок залога разнится в каждом ломбарде – 6, 14, 21 день.

Проценты, которые клиент обязан платить за кредит, также могут отличаться.

Процент зависит от размера ссуды и ее срока.