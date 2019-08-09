Китай в июле импортировал до 11 млн баррелей нефти из Ирана

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Китай в прошлом месяце закупил, по разным расчетам, от 4,4 до 11 миллионов баррелей иранской нефти.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компаний, отслеживающих движение танкеров.
Таким образом, Пекин проигнорировал объявленный Вашингтоном запрет на закупку сырья у Тегерана.
“Верхний предел этого диапазона будет означать, что импорт в июле по-прежнему составлял почти половину от уровня предыдущего года, несмотря на санкции”, – говорится в сообщении.
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