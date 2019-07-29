Эксперт рассказал, когда Украины выйдет с кризиса

Украинская экономика начинает выходить из кризиса: инфляция замедлится, а зарплаты вырастут. Во всяком случае, об этом бодро рапортуют аналитики госведомств.

Такой прогноз подтверждает экономист Иван Никитченко в комментарии Сегодня .

По оценкам Нацбанка, уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году – до 5%. Эксперты не столь оптимистичны. Они считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020 – около 6-7%.

Доходы населения будут расти, обещает власть. С таким прогнозом соглашается эксперт:

“В конце 2019-го зарплата достигнет 12-13 тыс. грн, в конце 2020-го – 15-16 тысяч”.

А уровень безработицы в 2020 должен снизиться до 8,1-8,6% (сейчас 9,6%). Однако этот показатель является нереальным, считают эксперты, ведь, по разным оценкам, население Украины составляет 28-35 млн. Поэтому сейчас уровень безработицы около 5%. В 2020 показатель еще снизится.

По оценкам Минэкономики, в этом году средневзвешенный курс доллара должен составлять 27,4-28,2 грн, а в 2020 – 28,2-29,1 грн. Эти прогнозы госорганов эксперты считают реалистичными.

“Курс будет зависеть от осени 2019-го, ведь пока актуальны вопросы, эффективно ли будет работать новый парламент и правительство, будет ли достигнута договоренность с МВФ и ЕС о продлении макрофинансовой помощи Украине”. – отметил Никитченко.