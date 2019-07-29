Эксперт рассказал, когда Украины выйдет с кризиса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинская экономика начинает выходить из кризиса: инфляция замедлится, а зарплаты вырастут. Во всяком случае, об этом бодро рапортуют аналитики госведомств.
Такой прогноз подтверждает экономист Иван Никитченко в комментарии Сегодня.
По оценкам Нацбанка, уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году – до 5%. Эксперты не столь оптимистичны. Они считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020 – около 6-7%.
Доходы населения будут расти, обещает власть. С таким прогнозом соглашается эксперт:
“В конце 2019-го зарплата достигнет 12-13 тыс. грн, в конце 2020-го – 15-16 тысяч”.
А уровень безработицы в 2020 должен снизиться до 8,1-8,6% (сейчас 9,6%). Однако этот показатель является нереальным, считают эксперты, ведь, по разным оценкам, население Украины составляет 28-35 млн. Поэтому сейчас уровень безработицы около 5%. В 2020 показатель еще снизится.
По оценкам Минэкономики, в этом году средневзвешенный курс доллара должен составлять 27,4-28,2 грн, а в 2020 – 28,2-29,1 грн. Эти прогнозы госорганов эксперты считают реалистичными.
“Курс будет зависеть от осени 2019-го, ведь пока актуальны вопросы, эффективно ли будет работать новый парламент и правительство, будет ли достигнута договоренность с МВФ и ЕС о продлении макрофинансовой помощи Украине”. – отметил Никитченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривныВчера, 14:02 - 20044 10
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 43434 8
20 млрд инвестиций в инфраструктуру: Зеленский заявил об изменениях в УкраинеВчера, 15:01 - 1885 7
Почти 19 млн убытков: НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ по делу "Роттердам+"Вчера, 14:38 - 1012 6
Президент: Экономика Украины будет расти на 5-7% в годВчера, 11:39 - 1350 6
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 43434 8
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривныВчера, 14:02 - 20044 10
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 2724
Автофиксация нарушений правил дорожного движения может заработать уже в этом годуВчера, 17:23 - 2648 1
Ryanair объявил быструю распродажу билетов от 10 евроВчера, 13:25 - 2309
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)Вчера, 12:10 - 383
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Позавчера, 12:10 - 309 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5768
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1895
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1657 1