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Сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами

Сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами

Пенсионный фонд сообщает, что в июле обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июнь 2019 года.

Об этом сообщается на странице ПФ в Facebook.

Общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 150,2 млн гривен.

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Количество получателей субсидий – 584,7 тыс. человек.

В июле Пенсионный фонд сообщал, что утвержден показатель средней заработной платы в Украине для рассчета пенсий на уровне 9081,68 гривны.

Справка Finance.ua

  • С 1 октября 2019 года в Украине заработала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  • Льготы в наличной форме назначаются всем желающим льготникам на основании поданных лично заявлений в органы социальной защиты населения.
По материалам Finance.UA
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