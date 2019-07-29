Сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами

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Пенсионный фонд сообщает, что в июле обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июнь 2019 года.
Об этом сообщается на странице ПФ в Facebook.
Общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 150,2 млн гривен.
Количество получателей субсидий – 584,7 тыс. человек.
В июле Пенсионный фонд сообщал, что утвержден показатель средней заработной платы в Украине для рассчета пенсий на уровне 9081,68 гривны.
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