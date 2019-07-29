Межбанк: импортеры работали "без лишнего шума"

Четверг на валютном рынке прошел активно. А курс просел даже ниже ожидаемого нами коридора в 25,30-25,50 гривен. В первый час сессии часть клиентов-экспортеров придержала свою валюту, что подтянуло курс с утренних 25,30/25,34 гривен до 25,37/25,40. Самым интересным было то, что спекулянты практически не участвовали в попытках разогрева курса отдельными продавцами, а работали только “в две стороны”. Но закрепить свой успех продавцы не смогли – слишком уж несговорчивыми оказались покупатели. Они активно торговались и не спешили скупать валюту на условиях продавцов. После 11-ти часов котировки начали постепенно откатываться и на их снижении на торги вышел НБУ. Он покупал доллар по 25,31 гривны, чем остановил проседание курса. В 12:00 его котировки замерли на отметке 25,29/25,315 гривен, но как только регулятор ушел с рынка – курс опять пошел вниз. На обед дилеры ушли при уровне 25,22/25,25 гривен , а НБУ успел вторично скупиться долларом, но уже по 25,22. Именно вторая закупка доллара Нацбанком окончательно откорректировала курс и выровняла спрос и предложение на торгах.

Почти до 15:00 курс продержался на отметке 25,22/25,25 гривен, а к завершению сессии чуть поднялся до 25,23/25,27.

Интересно то, что как мы и писали в утреннем прогнозе – под разговоры о том, что доллар “никому не нужен” и “мы не готовы его дорого покупать” – часть крупных импортеров без лишнего шума постепенно закупали валюту в моменты его проседания на межбанке.

Нацбанк явно сдерживает излишнее проседание котировок, пытаясь решить сразу три противоречивых задачи:

1) пополнять резервы (желательно подешевле);

2) не сильно раздражать основных поставщиков валюты в страну (экспортеров) падением курса. Правда, это удается регулятору все хуже и его открыто критикуют за слишком сильное укрепление гривны как крупнейшие экспортеры (они существенно теряют от падения курса в гривневом эквиваленте), так и Министерство финансов (падают поступления в бюджет по налогам и таможенным сборам, привязанным к курсу);

3) сгладить ситуативные курсовые колебания в те моменты, когда рынок либо “завален” валютой нерезидентов под аукционы ОВГЗ, либо наоборот – испытывает недостаток предложения в периоды, когда крупные импортеры закрывают свои контракты.

Главные события 8 августа на межбанке:

1) Снижение котировок доллара с утренних 25,30/25,34 гривен до 25,23/25,27 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, хотя и был замечен как минимум дважды в обычном для себя «тихом» формате работы через Matching. Покупал доллар по 25,31 и по 25,22.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,23 / 25,26

евро – 28,23 / 28,26

российский рубль – 0,385/ 0,386

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