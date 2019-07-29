89% проектов ICO оказались убыточными

Свыше 5600 ICO было проведено за все время, компаниям удалось привлечь около $64,5 млрд.

Об этом написал аналитик The Block Ларри Чермак.

Он подчеркнул, что в этой сфере существует множество источников с разными оценками, по самым скромным подсчетам, проекты по первичному размещению токенов смогли получить около $14 млрд.

«Теперь очевидно, что ICO были огромным пузырем. Медианная доходность ICO в долларе США на данный момент составляет −87% и постоянно падает», — написал Чермак в своем Twitter-аккаунте.

Он объяснил провал концепции ICO несоответствием между интересами руководителей и инвесторов. Компании имели продукт, который находится на самой ранней стадии развития, а вкладывали средства в него в основном непрофессиональные инвесторы, которые не разбирались в теме.

Пик первичных размещений токенов пришелся на декабрь 2017 года. Сейчас крайне сложно оценить доходность ICO, так как множество проектов уже перестало существовать. Средняя сумма, которую привлекали разработчики, составляет $36,2 млн, только 10,8% имеют положительную доходность, но реальные цифры могут быть еще ниже.

По словам аналитика, 11 ICO показали доходность свыше 1000%, 30 ICO превзошли Bitcoin по этому показателю, а 94% токенов потеряли к первой криптовалюте больше 90% цены. Чермак заключил, что большинство проектов по первичному размещению токенов не способны сохранять ценность на протяжении длительного периода времени.