Крупный бизнес нарастил уплату ЕСВ на 20,8%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Более 35 млрд грн ЕСВ уплачено крупным бизнесом в январе-июле 2019 года, или на 20,8% больше прошлогодних показателей.
Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
“В течение семи месяцев 2019 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 35,3 млрд грн единого социального взноса, более чем 6 млрд грн, или на 20,8% больше прошлогодних показателей”, – сообщили фискалы.
Кроме того, выросла и уплата крупным бизнесом налога с доходов физических лиц с заработной платы.
“За январь-июль 2019 года в сводный бюджет поступило 16,5 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 22,5%, или на более 3 млрд грн больше, чем за 7 месяцев 2018 года”, – добавили в Офисе.
На 21,1%, или на 559,4 млн грн, выросли поступления военного сбора, которого в течение семи месяцев 2019 года уплачено в Государственный бюджет 3,2 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Розенко сообщил, когда заработает накопительная пенсия в Украине8 ч. назад - 1751 6
США готовы после Brexit как можно скорее подписать торговое соглашение с Британией6 ч. назад - 329 5
Налоговая служба изменит правила налогообложения для ИТ-бизнесаВчера, 19:04 - 8710 5
Почти 19 млн убытков: НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ по делу "Роттердам+"2 ч. назад - 406 3
Президент: Экономика Украины будет расти на 5-7% в год5 ч. назад - 857 3
Налоговая служба изменит правила налогообложения для ИТ-бизнесаВчера, 19:04 - 8710 5
«Нафтогаз» еще снизит цену на газ для населения в августе7 ч. назад - 4617
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривны3 ч. назад - 2708 1
Rezvani анонсировала внедорожник для апокалипсиса (фото)15 ч. назад - 2559
Во Франции установили самую большую в Европе солнечную станцию на затопленном карьере (фото)7 ч. назад - 2245
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)5 ч. назад - 168
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Вчера, 12:10 - 235 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5552
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1836
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1612 1