Крупный бизнес нарастил уплату ЕСВ на 20,8%

Более 35 млрд грн ЕСВ уплачено крупным бизнесом в январе-июле 2019 года, или на 20,8% больше прошлогодних показателей.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

“В течение семи месяцев 2019 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 35,3 млрд грн единого социального взноса, более чем 6 млрд грн, или на 20,8% больше прошлогодних показателей”, – сообщили фискалы.

Кроме того, выросла и уплата крупным бизнесом налога с доходов физических лиц с заработной платы.

“За январь-июль 2019 года в сводный бюджет поступило 16,5 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 22,5%, или на более 3 млрд грн больше, чем за 7 месяцев 2018 года”, – добавили в Офисе.

На 21,1%, или на 559,4 млн грн, выросли поступления военного сбора, которого в течение семи месяцев 2019 года уплачено в Государственный бюджет 3,2 млрд грн.