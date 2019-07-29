В Украине начался ремонт дороги в Польшу (фото)

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В Украине продвигаются работы на объекте реконструкции автомобильной дороги Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно.
Соответствующая трасса пролегает к международному контрольно-пропускному пункту “Устилуг – Зосин” на украинско-польской границе, сообщает на Facebook Служба автомобильных дорог в Волынской области.
“Реконструкция указанного объекта проводится по заказу Службы автомобильных дорог и финансируется из государственного бюджета в соответствии с распоряжением КМУ от 06.02.2019 № 130-р”, – говорится в сообщении.
Дорожники отметили, что до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию соответствующий объект протяженностью 0,7 км.
“Со стороны КПП уже устроено 160 метров дороги. В настоящее время и на другой части объекта, протяженностью 180 метров, завершен трудоемкий и длительный этап работ по сооружению одного из основных конструктивных элементов автодороги – земляного полотна”, – резюмировали в Службе автомобильных дорог.
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