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В Apple назвали дату выхода iPhone 11

В Apple назвали дату выхода iPhone 11

Новая линейка смартфонов iPhone 11 поступит в продажу за десять дней до конца сентября.

Об этом на пресс-конференции, посвященной результатам работы за прошедший квартал, заявил президент SoftBank Mobile Кен Мияучи (Ken Miyauchi).

Это означает, что новые смартфоны Apple iPhone начнут продаваться 20 сентября этого года, что вполне соответствует политике компании Apple.

Эта информация прозвучала в контексте обсуждения нового закона о телекоммуникациях, который вступает в силу в Японии с 1 октября. Мияучи, прямо намекая на iPhone, заявил:

“Честно говоря, мне интересно, что мне делать в течение 10 дней до 1 октября. Нет, я не должен этого говорить.”

По предварительным данным, Apple проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу новых смартфонов, 10 сентября, а предварительные заказы начнутся в пятницу, 13 сентября. Как правило, компания начинает поставки новых iPhone через неделю. Так что первые покупатели получат iPhone 11 именно 20 сентября.

По материалам iXBT.com
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