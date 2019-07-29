Царь Хлеб выпустит три новых уникальных вида хлеба

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ООО “ХК “Хлебные инвестиции” инвестирует 800 000 евро в производство новой продукции под торговой маркой “Царь Хлеб”. Об этом сообщил журналистам владелец холдинговой компании Юрий Трындюк.
По его словам, в сентябре 2019 года ООО “Первый столичный хлебозавод” начнет производство трех новых видов хлеба. “Наш хлебозавод, который находится в с. Новые Петровцы под Киевом, уже в сентябре начнет производить три новых уникальных вида хлеба. В этот проект холдинговая компания инвестирует 800 000 евро”, – отметил Юрий Трындюк.
Он сообщил, что скоро украинцы смогут оценить неповторимый вкус нового хлеба.
Юрий Трындюк ХК “Хлебные инвестиции” отметил, что хлебозавод в Новых Петровцах всегда был флагманом хлебопекарной отрасли и славился качеством продукцией. “Царь Хлеб” поставляет продукцию во все точки Киева и область. Это предприятие – пример инновационного развития, а конкурентным преимуществом хлебозавода является качество продукции”, – подчеркнул Юрий Трындюк.
Также он добавил, что предприятие не собирается останавливаться на достигнутом: в планах ежегодно наращивать производство хлебобулочных изделий благодаря инвестированию в производство.
В целом в обновление оборудования ООО “Первый столичный хлебозавод” уже направлено $15 млн.
Справка. ООО “ХК “Хлебные инвестиции” – один из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов, который занимает 8% рынка хлебобулочных изделий Украины и находится на 3-м месте среди крупнейших хлебных предприятий страны. Бренд – “Царь Хлеб” и “Теремно”.
История развития насчитывает более 25-ти лет работы на рынке хлеба. “Хлебные инвестиции” – лидер по количеству и качеству вложенных в предприятия всех хлебных компаний.
В холдинг входят хлебозаводы: ООО “Chanta Mount”, ОДО “Ивано-Франковский хлебокомбинат”, ООО “Первый столичный хлебозавод”, ОАО “Черновицкий хлебокомбинат”, ООО “Бердичевский хлебозавод”, ПрАТ “Теремно хлеб”.
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