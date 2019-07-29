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Ryanair объявил быструю распродажу билетов от 10 евро

Ryanair объявил быструю распродажу билетов от 10 евро

Ryanair объявил быструю распродажу билетов от 10 евро. Сегодня можно приобрести билеты на маршруты из Киева и Львова.

Компания начала новую короткую распродажу – до 8 августа включительно.

Цена билета – от 9,99 евро в одну сторону.

Скидки действуют на вылеты с октября по декабрь 2019 года.

Самые дешевые билеты от 9,99 евро доступны на несколько маршрутов из Киева и Львова.

Что входит в базовую стоимость перелета – перевозка только небольшой ручной клади с габаритами не более 40х25х20 см.

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Дешевые направления Ryanair из Киева – стоимость перелета в одну сторону:

  • Познань – от 9,99 евро.
  • Варшава (Модлин) – от 9,99 евро.
  • Стокгольм (Скавста) – от 12,99 евро.
  • Вильнюс – от 14,99 евро.
  • София – от 14,99 евро.
  • Дюссельдорф (Веце) – от 17,99 евро
  • Лондон (Станстед) – от 17,99 евро
  • Берлин (Шенефельд) – от 19,99 евро
  • Дублин – от 19,99 евро
  • Пафос – от 22,94 евро.
  • Мадрид – от 31 евро.

Вылеты дешевых направлений Ryanair из Львова:

Варшава (Модлин) – от 9,99 евро, Краков – от 9,99 евро, Дюссельдорф (Веце) – от 9,99 евро.

По материалам Finance.UA
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