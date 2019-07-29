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Ryanair объявил быструю распродажу билетов от 10 евро. Сегодня можно приобрести билеты на маршруты из Киева и Львова.
Компания начала новую короткую распродажу – до 8 августа включительно.
Цена билета – от 9,99 евро в одну сторону.
Скидки действуют на вылеты с октября по декабрь 2019 года.
Самые дешевые билеты от 9,99 евро доступны на несколько маршрутов из Киева и Львова.
Что входит в базовую стоимость перелета – перевозка только небольшой ручной клади с габаритами не более 40х25х20 см.
Дешевые направления Ryanair из Киева – стоимость перелета в одну сторону:
Вылеты дешевых направлений Ryanair из Львова:
Варшава (Модлин) – от 9,99 евро, Краков – от 9,99 евро, Дюссельдорф (Веце) – от 9,99 евро.
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