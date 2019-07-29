Ryanair объявил быструю распродажу билетов от 10 евро. Сегодня можно приобрести билеты на маршруты из Киева и Львова.

Компания начала новую короткую распродажу – до 8 августа включительно.

Цена билета – от 9,99 евро в одну сторону.

Скидки действуют на вылеты с октября по декабрь 2019 года.

Самые дешевые билеты от 9,99 евро доступны на несколько маршрутов из Киева и Львова.

Что входит в базовую стоимость перелета – перевозка только небольшой ручной клади с габаритами не более 40х25х20 см.

Дешевые направления Ryanair из Киева – стоимость перелета в одну сторону:

Познань – от 9,99 евро.

Варшава (Модлин) – от 9,99 евро.

Стокгольм (Скавста) – от 12,99 евро.

Вильнюс – от 14,99 евро.

София – от 14,99 евро.

Дюссельдорф (Веце) – от 17,99 евро

Лондон (Станстед) – от 17,99 евро

Берлин (Шенефельд) – от 19,99 евро

Дублин – от 19,99 евро

Пафос – от 22,94 евро.

Мадрид – от 31 евро.

Вылеты дешевых направлений Ryanair из Львова:

Варшава (Модлин) – от 9,99 евро, Краков – от 9,99 евро, Дюссельдорф (Веце) – от 9,99 евро.