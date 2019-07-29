0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri

На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri

В Калифорнии подали в суд на компанию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri.

Об этом сообщает Bloomberg.

“На Apple подали в суд за утверждения, что приватность пользователей Siri была нарушена, когда подрядчики компании прослушивали записи клиентов”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, пользователи голосового помощника Siri подали иск через несколько дней после того, как в Apple заявили о прекращении программы, согласно которой подрядчики компании могли прослушивать голосовые сообщения обычных людей для улучшения услуг по распознаванию голоса.

По мнению защитников сохранения приватности пользователей, такая практика нарушает права пользователей, особенно в случаях, когда прослушивание начинается случайно и без ведома самих пользователей голосовых помощников.

Отмечается, что ранее “прослушкой” голосовых сообщений пользователей Apple, Google и Amazon со стороны контрактантов заинтересовались законодатели и регуляторы как в США, так и в Европе.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.