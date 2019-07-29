На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri

В Калифорнии подали в суд на компанию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri.

Об этом сообщает Bloomberg.

“На Apple подали в суд за утверждения, что приватность пользователей Siri была нарушена, когда подрядчики компании прослушивали записи клиентов”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, пользователи голосового помощника Siri подали иск через несколько дней после того, как в Apple заявили о прекращении программы, согласно которой подрядчики компании могли прослушивать голосовые сообщения обычных людей для улучшения услуг по распознаванию голоса.

По мнению защитников сохранения приватности пользователей, такая практика нарушает права пользователей, особенно в случаях, когда прослушивание начинается случайно и без ведома самих пользователей голосовых помощников.

Отмечается, что ранее “прослушкой” голосовых сообщений пользователей Apple, Google и Amazon со стороны контрактантов заинтересовались законодатели и регуляторы как в США, так и в Европе.