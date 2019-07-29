Мобильные операторы договорились о перераспределении частот.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса эффективного регулирования (BRDO) в Facebook.

“Операторами достигнуты договоренности по перераспределению радиочастотного ресурса в диапазоне 900МГц. Ключевые игроки рынка (Киевстар, Водафон и Лайфсел) под руководством НКРСИ при координации Офиса Президента и при участии BRDO и ТЕЛАС определили размеры ресурса для обеспечения максимального и эффективного использования РЧР каждым оператором, – отмечается в сообщении.

Следующим этапом будет согласование его регионального распределения и после этого подача на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.

“Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания, – сообщили в Офисе эффективного регулирования.

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что три мобильных оператора Украины готовятся изменить тарифы.

Мобильный оператор «Киевстар» поменял с 1 мая 2018 г. несколько тарифных пакетов для своих контрактных абонентов.