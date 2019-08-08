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Появился новый самый дорогой автомобиль в истории

Появился новый самый дорогой автомобиль в истории

Компания Volkswagen продала анонимному американскому коллекционеру за 75 млн. долларов уникальный автомобиль Rolls-Royce 40/50 HP 1907 года выпуска. Это самая большая цена, которая когда-либо была предложена за автомобиль.

Когда-то этот серебристый Rolls-Royce 40/50 HP принадлежал главе компании Rolls-Royce Клоду Джонсону. Из-за цвета, а также из-за того, что для своего времени это был очень тихий автомобиль, Джонсон называл его «Серебряным призраком» (Silver Ghost).

Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым карбюраторным двигателем жидкостного охлаждения. Его мощность – 80 л.с. Трансмиссия – 3-ступенчатая механическая (после 1913 года, кстати, использовалась уже 4-ступенчатая трансмиссия). Салон отделан кожей и деревом.

В 2018 году компания Rolls-Royce в честь юбилея модели 40/50 HP представила автомобили из серии Silver Ghost Collection (они построены на базе Rolls-Royce Ghost 2019 модельного года). Всего должно быть создано 35 экземпляров таких уникальных машин.

По материалам autonews.ua
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