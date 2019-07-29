Межбанк: что будет "подогревать" рынок в летний четверг

В четверг на котировки валютного рынка будут влиять несколько факторов:

1) Завершение периода покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов. Все основные объемы августа по таким операциям “дочек” нерезидентов уже закрыты, и остались только небольшие суммы. Но традиционно в этот период спекулянты попытаются чуть “подогреть” котировки под такие сделки;

2) Рост спроса на валюту со стороны крупных импортеров и необходимость финансирования клиентами своей текущей деятельности.

Импортеры продолжают оперативно закрывать свои текущие внешнеэкономические обязательства на опасениях возможного роста котировок и предпочитают “не играть в валютную рулетку”. С активной скупкой валюты в последние дни на торгах замечены как основные торговцы энергоносителями, так и представители крупных ритейлеров. А вот у экспортеров продавать валюту “задешево” (в период ее распродаж нерезидентами под ауционы ОВГЗ) особого желания нет. После отмены Нацбанком нормы обязательной продажи валютной выручки – каждый из крупных экспортеров сам себе режиссер в этом вопросе. Поэтому они стараются продаваться только в тех объемах, которые необходимы компаниям для ведения их текущей производственной деятельности. В конечном итоге – такой настрой покупателей и продавцов играет против гривны;

3) Действия Нацбанка и поведение спекулянтов.

НБУ продолжит практику выкупа в резервы излишка предложения доллара на межбанке, что будет удерживать доллар от значительного проседания.

А спекулянты сегодня поработают в формате «в две стороны» без особых попыток покачать курс в течение сессии. Причина такого “мирного” настроя у спекулянтов проста – нет особых объемов гривневых ресурсов для раскачки рынка (корсчета банков держатся второй день на отметке около 40,8 млрд гривен), а потенциальные покупатели валюты (несмотря на необходимость закрытия своих валютных контрактов) все же не готовы серьезно переплачивать. Так что особых ситуативных перекосов сегодня спекулянты не ждут и поэтому готовы в четверг довольствоваться только ролью статистов на межбанке.

В поиске компромиссного курса и пройдут сегодня торги, а наличный рынок будет выставлять свои ценники, исходя из поведения межбанка. С учетом всего вышесказанного — мы на четверг прогнозируем объемы торгов в пределах 320-350 млн долларов при совершении до 440-480 сделок и коридор по доллару 25,30-25,50 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 2529 / 25,33

евро – 28,40 / 28,45

российский рубль – 0,385/ 0,386

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке