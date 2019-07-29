Swagtron представил свой первый электровелосипед (фото)

Американская компания Swagtron представила свой первый электровелосипед EB12.

Об этом сообщает The Verge.

“Компания Swagtron расширяет линию производства собственных электровелосипедов, представив новую модель велосипеда EB12”, – говорится в сообщении.

На заднем колесе будет установлен минидвигатель с мощностью в 250 Вт вместе с батареей. Он позволит пользователям дополнительно проехать 45 километров.

Отмечается, что наличие двигателя придаст велосипедисту максимум 16 км в час.

Поэтому теоретически человек может самостоятельно набрать более высокую скорость, крутя педали.

Всего на велосипеде установлены семь режимов скорости.

Само транспортное средство весит 17,8 кг, и является “легковушкой” среди других электровелосипедов.

Его стоимость составляет $999,99.