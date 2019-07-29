Swagtron представил свой первый электровелосипед (фото)

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Американская компания Swagtron представила свой первый электровелосипед EB12.
Об этом сообщает The Verge.
“Компания Swagtron расширяет линию производства собственных электровелосипедов, представив новую модель велосипеда EB12”, – говорится в сообщении.
На заднем колесе будет установлен минидвигатель с мощностью в 250 Вт вместе с батареей. Он позволит пользователям дополнительно проехать 45 километров.
Отмечается, что наличие двигателя придаст велосипедисту максимум 16 км в час.
Поэтому теоретически человек может самостоятельно набрать более высокую скорость, крутя педали.
Всего на велосипеде установлены семь режимов скорости.
Само транспортное средство весит 17,8 кг, и является “легковушкой” среди других электровелосипедов.
Его стоимость составляет $999,99.
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