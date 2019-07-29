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О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВС

О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВС

Полицейский оштрафовал водителя за нарушение Правил дорожного движения и предложил проставить подпись в постановлении, а водитель отказывается это сделать.

Если полицейский настаивает, что в случае подписания он не вернет водителю водительские права и после этого водитель подписал постановление, оплатил штраф. Но обжаловал постановление в судебном порядке.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в фейсбуке.

Верховный суд решением от 22 июля 2019 года отметил:

  • Подпись постановлении полиции и уплата штрафа не свидетельствуют о согласии водителя с тем, что он совершил правонарушение.

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По результатам рассмотрения дела Верховный суд отменил постановление о наложении штрафа.

По материалам Finance.UA
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