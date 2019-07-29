Крупный бизнес увеличил уплату налогов на 14%

В январе-июле текущего года крупные налогоплательщики увеличили уплату налогов и сборов в госбюджет на 14% до 201,8 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

По результатам июля, доля налоговых платежей от большого бизнеса составила 56,7% от всех налоговых платежей, направленных в госбюджет. В том числе налог на прибыль составил 41,1%, налог на добавленную стоимость – 55% и акцизный налог – 91,6%.

Общий объем поступлений, которые обеспечили плательщики офиса в течение прошлого месяца, составил более 27 млрд гривен – это почти на 7 млрд гривен и более чем на треть превышает сбор платежей в июле прошлого года. Налог на добавленную стоимость составил 10,2 млрд гривен, что на 509,3 млн гривен, или на 5,3%, больше прошлогоднего показателя.

Акциза за 7 месяцев собрано на 5,9 млрд гривен, а налога на прибыль – 340,1 млн гривен. Значительный рост поступлений в госбюджет по сравнению с июлем 2018 года зафиксирован по части чистой прибыли.

Этого платежа поступило больше на 7,8 млрд гривен, или в 22 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 14,5 млрд гривен за 2 последних месяца заплатили госбанки, еще 12,3 млрд гривен чистой прибыли направил НАК “Нефтегаз”.