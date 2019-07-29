Крупный бизнес увеличил уплату налогов на 14%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В январе-июле текущего года крупные налогоплательщики увеличили уплату налогов и сборов в госбюджет на 14% до 201,8 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
По результатам июля, доля налоговых платежей от большого бизнеса составила 56,7% от всех налоговых платежей, направленных в госбюджет. В том числе налог на прибыль составил 41,1%, налог на добавленную стоимость – 55% и акцизный налог – 91,6%.
Общий объем поступлений, которые обеспечили плательщики офиса в течение прошлого месяца, составил более 27 млрд гривен – это почти на 7 млрд гривен и более чем на треть превышает сбор платежей в июле прошлого года. Налог на добавленную стоимость составил 10,2 млрд гривен, что на 509,3 млн гривен, или на 5,3%, больше прошлогоднего показателя.
Акциза за 7 месяцев собрано на 5,9 млрд гривен, а налога на прибыль – 340,1 млн гривен. Значительный рост поступлений в госбюджет по сравнению с июлем 2018 года зафиксирован по части чистой прибыли.
Этого платежа поступило больше на 7,8 млрд гривен, или в 22 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 14,5 млрд гривен за 2 последних месяца заплатили госбанки, еще 12,3 млрд гривен чистой прибыли направил НАК “Нефтегаз”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаПозавчера, 21:04 - 9085 11
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньВчера, 11:11 - 2722 10
Эксперт объяснил, почему подорожал хлебВчера, 07:00 - 1416 9
Верланов назвал, какую ставку предусматривает концепция налоговой амнистииВчера, 14:02 - 1205 4
Кабмин не будет вводить полное эмбарго на топливо из РФ - ГерусПозавчера, 17:48 - 470 4
Чего ожидать от курса доллара в августе - прогноз экспертаВчера, 15:01 - 11092
Налоговая служба изменит правила налогообложения для ИТ-бизнесаВчера, 19:04 - 6410 1
Начал действовать новый тариф на "Зеленую карту"Вчера, 09:01 - 4565
Врачам планируют еще поднять зарплатыВчера, 12:00 - 2934 1
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньВчера, 11:11 - 2722 10
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Вчера, 12:10 - 160
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5393
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1793
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1590 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4689