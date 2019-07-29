Межбанк: покупатели сыграли "на понижение"

Среда на валютном рынке прошла активно и с проседанием котировок даже ниже уровня нашего утреннего прогноза. В основном на поведение участников торгов влияли результаты вчерашнего аукциона ОВГЗ и необходимость расчетов по нему сегодня у нерезидентов при достаточно активном предложении валюты и со стороны крупных экспортеров. Потребность в гривне у них оказалась даже выше рассчитанного нами объема, что и добавило предложения валюты на торгах.

Покупатели быстро соориентировались в ситуации и сыграли “на понижение”, а спекулянты их в этом поддержали.

Выиграл от происходящего НБУ. Регулятор продолжил практику выкупа излишка предложения доллара на рынке и уже с утра купил “дежурные” 20 млн долларов по 25,43 гривен, что и явилось причиной остановки падения курса доллара на межбанке в период с 11 до 12 часов. По наблюдениям участников рынка, он был замечен с выкупом валюты и в дальнейшем. Применял, как всегда, более “тихую” форму интервенций через Matching.

Ход торгов:

Сразу начав с котировок ниже вчерашнего уровня закрытия – доллар уже в первый час сессии просел с 25,46/25,51 гривен до 25,43/25,465 гривен, а к 12:00 – до 25,425/25,46. Опять первую скрипку сыграли продажи нерезидентской валюты под расчеты по аукциону по размещению ОВГЗ, но затем к ним присоединились и экспортеры. Видимо,недостаток гривны их начал сильно “припекать”, а падение котировок в первые два часа сессии дало четкий сигнал о том, что тянуть с продажей не стоит. Выход НБУ с покупкой излишка по 25,43 гривны только на время сдержал падение котировок. Экспортеры “дозалили” валюту на межбанк и котировки просели до 25,39/25,42 к обеду и до 25,27/25,31 к 16:00. Когда котировки на единичных сделках просели до этого уровня – несколько покупателей начали выкупать валюту, чем подтянули курс до отметки 25,29/25,33 к концу сессии.

Главные события 7 августа на межбанке:

1) Снижение котировок доллара с утренних 25,46/25,51 гривен до 25,29/25,33 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, хотя и был замечен в обычном для себя «тихом» формате работы через Matching. Покупал несколько раз, чем удержал падение доллара в середине дня и затем сдерживал проседание котировок к концу сессии.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,4439 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 8 августа установлен на уровне 25,424348.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,32 / 25,35

евро – 28,37 / 28,38

российский рубль – 0,388/ 0,389

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