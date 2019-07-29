Amazon требует от других продавцов повышения цен на свои товары

Американский гигант интернет-торговли Amazon требует от продавцов поднимать цены на свои товары в других интернет-магазинах на маркетплейсе, если там они продаются дешевле.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Amazon постоянно проверяет цены продавцов на других площадках. Если компания продает товары дешевле, например, на Walmart, то Amazon высылает ей предупреждение. Если продавец не принимает во внимание рекомендации, Amazon может его «наказать» и снизить в результатах поиска.

Amazon начала рассылать такие сообщения в 2017 году, но в последнее время, по словам ритейлеров, частота сообщений возросла. В предупреждениях компания указывает, что товар продавца не сможет получить кнопку «Купить сейчас», поскольку цены на него на Amazon выше, чем у других ритейлеров.

Опрошенные компании признаются, что предпочитают выполнить указания Amazon и повысить цены на своих площадках, чтобы не терять канал продаж.

Такие действия могут привлечь внимание антимонопольных органов.

В Amazon заявили, что продавцы самостоятельно устанавливают цены на товары как на ее площадке, так и в других интернет-магазинах. Компания только помогает увеличить продажи на Amazon, предоставляя им рекомендации по оформлению «лучшего предложения».