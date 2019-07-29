Кредитные карты для путешествий (рейтинг)

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С какой кредиткой лучше ехать за границу и какой лучше и выгоднее расплачиваться. Это вопрос каждый раз возникает, когда мы отправляемся в путешествие. Ведь путешествовать с наличными не всегда удобно и безопасно. Деньги можно потерять, или их могут украсть. А вот кредитку – заблокировал, и средства сохранены.
Finance.ua подготовил для вас рейтинг самых лучших кредитных карт. В нем приняли участие кредитные карты всех банков, действующих на 1 июля 2019 года.
Мы рассмотрели разные варианты и возможности карт. К примеру, возможность бесплатно пользоваться деньгами банка, зарабатывать на собственных расходах, получать финансовую помощь от друзей.
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