LOT начал большую распродажу авиабилетов

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LOT начал большую летнюю распродажу авиабилетов из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова в Варшаву и другие города Польши, Азии и Северной Америки.
Цена авиабилетов
Билеты на рейсы в Европу продаются по тарифу, который включает перевозку только 8 кг ручной клади.
Билеты на дальнемагистральные рейсы в Америку и Азию включают перевозку багажа.
Период распродажи до 20 августа 2019 года.
Киев-Варшава — от 1995 грн
Рейсы из Украины в города Польши со стыковкой в Варшаве — от 3025 грн.
Период путешествий: с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года.
Рейсы в Нур-Султан (Астана), в обе стороны:
Киев-Нур-Султан — от 7089 грн
Период путешествий: с 11 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.
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