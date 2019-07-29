LOT начал большую распродажу авиабилетов

LOT начал большую летнюю распродажу авиабилетов из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова в Варшаву и другие города Польши, Азии и Северной Америки.

Цена авиабилетов

В Польшу – от 1995 грн в обе стороны

в Азию — от 7089 грн в обе стороны

в Северную Америку — от 12 425 грн в обе стороны.

Билеты на рейсы в Европу продаются по тарифу, который включает перевозку только 8 кг ручной клади.

Билеты на дальнемагистральные рейсы в Америку и Азию включают перевозку багажа.

Период распродажи до 20 августа 2019 года.

Киев-Варшава — от 1995 грн

Рейсы из Украины в города Польши со стыковкой в Варшаве — от 3025 грн.

Период путешествий: с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года.

Рейсы в Нур-Султан (Астана), в обе стороны:

Киев-Нур-Султан — от 7089 грн

Период путешествий: с 11 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.