Air Astana ввела безбагажные тарифы на рейсах в Украину

Air Astana начала продажу билетов эконом-класса по безбагажным тарифам на рейсах в Украину.

Безбагажный тариф Basic доступен для бронирования с 21 августа.

Действует безбагажный тариф на прямые рейсы Киев – Алматы и Киев – Нур-Султан (Астана).

Также данный тариф отображается при поиске билетов из Киева в города Казахстана с пересадкой в Алматы или Нур-Султане.

Бесплатно провозить можно – один основной предмет ручной клади с габаритами до 56х45х25см и весом до 8 кг и небольшую дамскую или мужскую сумку или сумку для ноутбука.

Билеты Basic стоят дешевле на $15 в один конец.

Лучшие кредитные карты для путешественников