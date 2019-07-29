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Air Astana ввела безбагажные тарифы на рейсах в Украину

Air Astana ввела безбагажные тарифы на рейсах в Украину

Air Astana начала продажу билетов эконом-класса по безбагажным тарифам на рейсах в Украину.

Безбагажный тариф Basic доступен для бронирования с 21 августа.

Действует безбагажный тариф на прямые рейсы Киев – Алматы и Киев – Нур-Султан (Астана).

Также данный тариф отображается при поиске билетов из Киева в города Казахстана с пересадкой в Алматы или Нур-Султане.

Бесплатно провозить можно – один основной предмет ручной клади с габаритами до 56х45х25см и весом до 8 кг и небольшую дамскую или мужскую сумку или сумку для ноутбука.

  • Билеты Basic стоят дешевле на $15 в один конец.

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  • В оба конца – $30 по сравнению с билетами эконом-класса Classic, которые включают перевозку одной единицы багажа весом до 23 кг.
По материалам Finance.UA
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