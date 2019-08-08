Что делать, если украли паспорт за границей

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Потеря паспорта за границей – ситуация довольно неприятная.
Что делать при потере паспорта за границей:
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