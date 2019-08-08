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Что делать, если украли паспорт за границей

Что делать, если украли паспорт за границей

Потеря паспорта за границей – ситуация довольно неприятная.

Что делать при потере паспорта за границей:

  • Сообщить в полицию, чтобы они выдали документ-подтверждение утраты заграничного паспорта, так как без визы и загранпаспорта вы превращаетесь в нелегала.
  • Обратиться в консульство нашей страны, написать заявление на подтверждение личности.
  • Сроки процедуры зависят от гражданства – обычно от 24 часов до недели.
  • Как можно быстрее получить документ под названием «справка о потере паспорта».
  • Найти любое украинское дипломатическое представительство – консульство или посольство.
  • Вы должны получить свидетельство о праве возвращения в Украину. Это документ, устанавливающий личность и временно заменяющий паспорт.

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  • Заплатить консульский сбор, который зависит от страны – около 50 евро.
  • Только после уплаты госпошлины вы можете претендовать на оформление документов.
По материалам Finance.UA
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