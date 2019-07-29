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Суд арестовал имущество завода Фирташа

Суд арестовал имущество завода Фирташа

Верховный суд восстановил арест всего имущества одного из крупнейших заводов химической промышленности Украины «Ровноазот», которое входит в структуру Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление суда.

По информации журналистов, данным решением суд частично удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка, тем самым отменив постановления судов предыдущих инстанций.

Также сообщается, что суд арестовал и счета завода в банках «Клиринговый дом» и «Альянс».

Постановления были вынесены государственным исполнителем в рамках выполнения судебных решений о взыскании Проминвестбанком $45,9 млн задолженности по ЗАО «Ровноазот» как поручителя ЧАО «Северодонецкое объединение “Азот“» (по договору об открытии кредитной линии).

Напомним, что в апреле 2018 года мобильные группы по ликвидации задолженностей по зарплате при Министерстве юстиции взыскали с ПАО «Ровноазот» 3,7 млн грн, а с ЧАО «Северодонецкое объединение “Азот“» — 12,6 млн грн.

По материалам Finbalance
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