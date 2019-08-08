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Китайцы создали автомобиль, который копирует буквально всех

Китайцы создали автомобиль, который копирует буквально всех

Все привыкли, что китайские авто обычно полностью повторяют дизайн популярных зарубежных машин. Но эта новинка от JAC вышла на новый уровень плагиата — ее создатели использовали элементы, кажется, всех известных машин в мире.

Авторы дизайна достаточно авторитетные — итальянская команда Даниэля Гальоне, которая прежде работала над дизайном Chrysler, Alfa Romeo и Maserati. Сходство в передней части с последним хорошо заметно, особенно в случае передней решетки с вертикальными “клыками“, ведь для не названной пока модели предусмотрены разные варианты оформления.

Сзади же, благодаря фонарям, заметны отсылки к современным моделям Opel. В профиль новинка вроде бы достаточно оригинальная. Но салон почти полностью повторяет Tesla Model S или Model X.

По материалам autocentre.ua
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