Китайцы создали автомобиль, который копирует буквально всех

Все привыкли, что китайские авто обычно полностью повторяют дизайн популярных зарубежных машин. Но эта новинка от JAC вышла на новый уровень плагиата — ее создатели использовали элементы, кажется, всех известных машин в мире.

Авторы дизайна достаточно авторитетные — итальянская команда Даниэля Гальоне, которая прежде работала над дизайном Chrysler, Alfa Romeo и Maserati. Сходство в передней части с последним хорошо заметно, особенно в случае передней решетки с вертикальными “клыками“, ведь для не названной пока модели предусмотрены разные варианты оформления.

Сзади же, благодаря фонарям, заметны отсылки к современным моделям Opel. В профиль новинка вроде бы достаточно оригинальная. Но салон почти полностью повторяет Tesla Model S или Model X.