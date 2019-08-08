Китайцы создали автомобиль, который копирует буквально всех

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Все привыкли, что китайские авто обычно полностью повторяют дизайн популярных зарубежных машин. Но эта новинка от JAC вышла на новый уровень плагиата — ее создатели использовали элементы, кажется, всех известных машин в мире.
Авторы дизайна достаточно авторитетные — итальянская команда Даниэля Гальоне, которая прежде работала над дизайном Chrysler, Alfa Romeo и Maserati. Сходство в передней части с последним хорошо заметно, особенно в случае передней решетки с вертикальными “клыками“, ведь для не названной пока модели предусмотрены разные варианты оформления.
Сзади же, благодаря фонарям, заметны отсылки к современным моделям Opel. В профиль новинка вроде бы достаточно оригинальная. Но салон почти полностью повторяет Tesla Model S или Model X.
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