В Италии ужесточили штраф за спасенных в море мигрантов

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В Италии судам и организациям, которые спасают мигрантов в Средиземном море, грозит штраф в размере до одного миллиона евро.
Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.
Парламент Италии повысил размер штрафа и дал разрешение на автоматическую конфискацию судов. В ООН утверждают, что такие меры противоречат международным обязательствам Италии и приведут к росту случаев гибели людей на этом опасном маршруте.
“Согласно изменениям, принятым парламентом, размер штрафа для частных судов, которые спасают людей и которые нарушили запрет на вход в территориальные воды Италии, повышенный до одного миллиона евро”, – отметил пресс-секретарь УВКБ Чарли Яксли.
Закон также дает право на конфискацию спасательных судов.
Добавим, что в 2019 году Средиземное море переплыли четыре тысячи беженцев и мигрантов – на 80 процентов меньше, чем в первые семь месяцев 2018 года. В последние несколько дней при попытке перебраться в Европу по Средиземному морю утонули примерно 20 человек.
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