В Италии ужесточили штраф за спасенных в море мигрантов

В Италии судам и организациям, которые спасают мигрантов в Средиземном море, грозит штраф в размере до одного миллиона евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

Парламент Италии повысил размер штрафа и дал разрешение на автоматическую конфискацию судов. В ООН утверждают, что такие меры противоречат международным обязательствам Италии и приведут к росту случаев гибели людей на этом опасном маршруте.

“Согласно изменениям, принятым парламентом, размер штрафа для частных судов, которые спасают людей и которые нарушили запрет на вход в территориальные воды Италии, повышенный до одного миллиона евро”, – отметил пресс-секретарь УВКБ Чарли Яксли.

Закон также дает право на конфискацию спасательных судов.

Добавим, что в 2019 году Средиземное море переплыли четыре тысячи беженцев и мигрантов – на 80 процентов меньше, чем в первые семь месяцев 2018 года. В последние несколько дней при попытке перебраться в Европу по Средиземному морю утонули примерно 20 человек.