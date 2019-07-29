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Харьковский аэропорт изменил цены на парковку

Харьковский аэропорт изменил цены на парковку

Аэропорт Харьков изменил расценки на краткосрочную и долгосрочную парковку рядом с терминалом.

На сколько увеличат – от 25% до 67% в зависимости от сроков нахождения на парковке.

Новые расценки введены в действие в начале лета 2019 года.

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  • Цена суточной парковки – 100 грн.
  • Парковка рядом с терминалом на неделю теперь – 500 грн.
  • С 8 дня стоянки действует новый тариф 60 грн за каждые последующие сутки.
По материалам Finance.UA
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