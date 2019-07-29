Харьковский аэропорт изменил цены на парковку

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Аэропорт Харьков изменил расценки на краткосрочную и долгосрочную парковку рядом с терминалом.
На сколько увеличат – от 25% до 67% в зависимости от сроков нахождения на парковке.
Новые расценки введены в действие в начале лета 2019 года.
Стоимость стоянки за 1 час – 20 грн.
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