Харьковский аэропорт изменил цены на парковку

Аэропорт Харьков изменил расценки на краткосрочную и долгосрочную парковку рядом с терминалом.

На сколько увеличат – от 25% до 67% в зависимости от сроков нахождения на парковке.

Новые расценки введены в действие в начале лета 2019 года.

Стоимость стоянки за 1 час – 20 грн.

Цена суточной парковки – 100 грн.

Парковка рядом с терминалом на неделю теперь – 500 грн.