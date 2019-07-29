Newron выпустит электромотоцикл с «гнутым деревом»

Французская компания Newron показала дизайн-проект необычного электрического мотоцикла и планирует начать выпускать такие байки ограниченными партиями в 2020 году.

Компания пересмотрела дизайн мотоцикла, базирующегося на габаритах двигателя внутреннего сгорания и на особенностях его компоновки. Он не менялся на протяжении 120 лет, не особо изменили форму мотоцикла и те электробайки, что вышли за последние 10 лет.

Дизайнеры Newron поместили на «раму» продолговатый цилиндр, где должны поместиться двигатель и аккумуляторы. А вокруг «силового» блока обвиваются панели из гнутого дерева, выполняющего роль обвеса, и соединены с сидением.

Решение должно сделать ощущение внешности байка «воздушным», а использование дерева позволило привлечь дополнительное внимание средств массовой информации.