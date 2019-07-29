Межбанк: ждать ли снижения котировок

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В среду на поведение валютного рынка и тренд по курсу повлияют следующие факторы:
1) Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. На нем был продан фактически весь объем предлагаемых бумаг и сегодня в бюджет покупатели перечислят порядка 2,67 млрд гривен. Часть валюты под эти сделки была продана иностранцами еще вчера, но и сегодня по нашим расчетам нерезиденты добавят еще 35-50 млн долларов предложения валюты на торгах. Именно за счет этих вливаний “Минфин” прогнозирует сегодня снижение котировок в первые два часа сессии;
2) Продолжение периода покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов. На сегодня основные объемы валюты ими уже закуплены, и постепенно этот фактор теряет свой “вес” при формировании курса в течении дня, но некоторые (самые выдержанные и стойкие) такие покупатели надеются сегодня на волне распродаж валюты под расчеты за ОВГЗ еще докупить валюты на ситуативных снижения курса;
3) Действия Нацбанка, спекулянтов и увеличение активности по покупке валюты со стороны крупных импортеров.
НБУ постарается выкупить в резервы излишек предложения доллара, который ситуативно появится в период расчета за ОВГЗ. Это удержит курс от значительного проседания.
Спекулянты продолжат работать “в две стороны”, но подстраиваясь под действия крупных игроков сегодня постараются покачать курс в течении сессии.Импортеры по-прежнему опасаются возможного дальнейшего подорожания валюты и продолжают закрывать свои внешние контракты, что добавляет спроса на валюту и работает против гривны. Экспортеры же все равно придерживают валюту до последнего, что психологически создает дефицит предложения в те моменты, когда с межбанка уходят нерезиденты. Это позволяет периодически «разогревать» котировки на этих ситуативных перекосах.
В пользу гривны работает продолжение падения ликвидности в системе (корсчета еще снизились на 3,4 млрд гривен — до почти 40,9 млрд) и необходимость у компаний проводить текущие хозяйственные затраты.
Наличный рынок сегодня будет выставлять свои ценники с оглядкой на поведение межбанка и не очень спешить понижать котировки продажи валюты даже в том случае, если на торгах будет наблюдаться активное проседание. Причина проста – владельцы обменок понимают, что сегодняшнее возможное укрепление гривны связано с расчетами по аукциону за облигации и поэтому не готовы увеличивать свои валютные риски, продавая валюту дешево. Скорее всего – обменники предпочтут достаточно осторожное снижение котировок продажи валюты при более существенном понижении курса приема (если межбанк пойдет вниз). Но и вздергивать котировки им тоже особо не выгодно – зарабатывают обменки сейчас “с оборота”, и конкуренция высока. Терять потенциальных клиентов никто не захочет.
С учетом расчетов по аукциону и постепенного роста объемов спроса на валюту со стороны импортеров — мы прогнозируем на среду объемы торгов до 380-400 млн долларов при совершении до 550-600 сделок и коридор по доллару в пределах 25,40-25,55 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,52 / 25,55
евро – 28, 52 / 28,55
российский рубль – 0,392/ 0,392
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