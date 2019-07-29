Mastercard купила платежную систему Nets за $3,19 млрд

Компания Mastercard заключила соглашение о приобретении большинства предприятий корпоративных услуг Nets, ведущей европейской компании PayTech, на 2,85 млрд евро (примерно $3,19 млрд).

Об этом сообщает пресс-служба Mastercard.

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Приобретение включает услуги по расчетам и мгновенным платежам и решения электронного счета компании Nets Corporate Services.

Корпоративный сервис Nets оперирует в т.ч. и моделями лицензий на программное обеспечение на нескольких европейских рынках. Он также имеет услугу оплаты счетов в Норвегии и Дании.

«Приобретение компанией Mastercard поддержит и укрепит бизнес и привлечет больше внимания к инновациям для клиентов в Северном регионе», – говорится в сообщении.

Соглашение, которое, как ожидается, завершится в первой половине 2020 года, подлежит регулированию и другим привычным условиям закрытия.