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Трамп ввел против Венесуэлы полное экономическое эмбарго

Трамп ввел против Венесуэлы полное экономическое эмбарго

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы.

Этим распоряжением, как сообщает Белый дом, Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними. Исключения сделаны для операций, связанных с предоставлением гуманитарной помощи.

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В тексте указа Трамп отметил, что его решение связано “с продолжающейся узурпацией власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушением прав человека, включая произвольные или незаконные аресты и задержания венесуэльских граждан, вмешательством в свободу выражения мнений и продолжающимися попытками подорвать временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократически избранную Национальную ассамблею Венесуэлы”.

В документе также разъясняется, что понятие “правительство Венесуэлы” включает в себя государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, в том числе Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтегазовую компанию Венесуэлы Petrуleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо приветствовал новые санкции США против Мадуро.

Речь идет о защите венесуэльцев, те, кто поддерживает незаконное пребывание Мадуро у власти, должны знать, что это не останется без последствий, написал оппозиционный политик в своем микроблоге Twitter.

По материалам Економічна Правда
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