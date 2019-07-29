Трамп ввел против Венесуэлы полное экономическое эмбарго

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы.
Этим распоряжением, как сообщает Белый дом, Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними. Исключения сделаны для операций, связанных с предоставлением гуманитарной помощи.
Читайте также: В парламенте Венесуэлы оценили госдолг страны минимум в $160 миллиардов
В тексте указа Трамп отметил, что его решение связано “с продолжающейся узурпацией власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушением прав человека, включая произвольные или незаконные аресты и задержания венесуэльских граждан, вмешательством в свободу выражения мнений и продолжающимися попытками подорвать временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократически избранную Национальную ассамблею Венесуэлы”.
В документе также разъясняется, что понятие “правительство Венесуэлы” включает в себя государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, в том числе Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтегазовую компанию Венесуэлы Petrуleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо приветствовал новые санкции США против Мадуро.
Речь идет о защите венесуэльцев, те, кто поддерживает незаконное пребывание Мадуро у власти, должны знать, что это не останется без последствий, написал оппозиционный политик в своем микроблоге Twitter.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаВчера, 21:04 - 7119 10
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилейВчера, 15:05 - 10568 9
Эксперт объяснил, почему подорожал хлеб6 ч. назад - 683 8
Введены в действие новые правила маркировки продуктовВчера, 13:03 - 1338 7
Германия стала крупнейшим торговым партнером РФ среди стран ЕС7 ч. назад - 321 3
Будет ли учитываться пенсионный стаж для тех, кто работает за границейВчера, 20:03 - 19915 2
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилейВчера, 15:05 - 10568 9
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаВчера, 21:04 - 7119 10
Начал действовать новый тариф на "Зеленую карту"4 ч. назад - 2429
В столице планируют изменить тарифы на холодную водуВчера, 14:00 - 1961
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Около часа назад - 28
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5132
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1730
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1553 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4629