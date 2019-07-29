Спрос на украинские ОВГЗ превысил ожидания Минфина

Минфин в ходе аукциона по размещению ОВГЗ привлек в бюджет 2,7 млрд грн через аукцион ОВГЗ, но этой суммы недостаточно, чтобы погасить долг по старым выпускам бумаг в 5,88 млрд грн.

Дело в том, что после публичной перепалки между НБУ и Минфином относительно курса гривны, в правительстве приняли решение резко ограничить объем выставленных на торги бумаг. В результате инвесторам предложили всего три выпуска гривневых бумаг с жесткими лимитами: со сроком обращения 70 дней – 500 млн грн, 336 дней – 500 млн грн, 1092 дня – 2 млрд грн.

Искусственный дефицит сказался и на цене.

Доходность 2,5-летних бумаг снизилась на 0,56% до 16,19% годовых, годичные бумаги потеряли 0,31% – (16,28% годовых), а доходность облигаций сроком 2,5 месяца даже выросла на 0,1% до 16,5% годовых.

Последнее связано с крайне низким спросом на такие ОВГЗ среди украинских банков. При лимите 500 млн грн. заявок на них подали всего на 306 млн. А удовлетворил из них Минфин всего 171 млн грн.